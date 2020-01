Cezary Pazura szczerze o rozstaniu z żoną Weroniką! “Zostałem zostawiony dla innego mężczyzny”

Cezary Pazura zdradza swój największy koszmar. Zdradził w końcu dlaczego małżeństwo z Weroniką Marczuk się rozpadło. W programie powiedział wprost: “Zostałem zostawiony dla innego mężczyzny”.

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Jak pisze w swojej książce “Byłbym zapomniał” prawdziwa miłość znalazł w wieku ok. 40 lat. Ukochaną kobietą jest Edyta Pazura, z którą ma troje dzieci: Antoniego, Amelię i Ritę.

Cezary Pazura nie miał szczęścia do miłości. Miał dwa nieudane małżeństwa i burzliwe rozstania. Najpierw rozwiódł się z Żanetą, która była uzależniona od narkotyków i alkoholu. Potem doszło do związku z Weroniką Marczuk. W wywiadach aktor mówi wprost, że ona go zastawiała dla innego mężczyzny.

– Jeżeli jesteś 12 lat z kimś i się z nim rozstajesz, to znaczy, że się nie znaliście jednak, na tym to polega. Akurat coś wygasa, coś się zmienia i nagle z bliskiego człowieka robi się dla ciebie ktoś obcy. Ty widzisz w oczach tego człowieka, że jesteś dla tego człowieka obojętnym. To jest najbardziej bolesne – powiedział w programie “20m2 Łukasza”.

Cezary Pazura o tym, dlaczego doszło do rozstania z Weroniką, w wywiadzie dla “Dobry Tydzień”.

– Tamten okres chciałbym wymazać z pamięci raz na zawsze. Zostałem zostawiony dla innego mężczyzny.

Jak widać Cezary Pazura przeżył w swoim życiu dwa potężne rozczarowania, ale w końcu zaznał szczęścia z ukochana Edytą.

Źródło: YouTube: 20m2 Łukasza/ Dobry Dzień