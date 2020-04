Danuta Martyniuk atakuje internautów! “Pozamykajcie te mordy!”

Po ostatnim aresztowaniu Daniela Martyniuka, jego matka postanowiła zabrać głos. Danuta Martyniuk broniła syna niczym lwica przed nieżyczliwymi internautami. Zobaczcie sami, co im napisała.

W ubiegły piątek doszło do zatrzymania syna króla disco polo. Daniel Martyniuk decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku, został aresztowany na okres jednego miesiąca. Powodem miało być nieprzestrzeganie, a wręcz złamanie, zasad dotyczących kwarantanny.

Dodatkowym czynnikiem okazało się wielokrotne wsiadanie za kierownicę Daniela Martyniuka, któremu – przypomnijmy – odebrano prawo jazdy w zeszłym roku.

Jak można się spodziewać, w internecie pojawiła się cała masa krytykujących syna Martyniuków wpisów. Nie mogła przejść obok nich obojętnie oddana Danielowi matka. Danuta Martyniuk czym prędzej zasiadła przed komputerem i dała upust swoim emocjom.

„Pozamykajcie te mordy! (…) Synowi zrobili test na koronawirusa i wyszedł ujemny także nikogo nie zaraził Proszę Psna. (…) Prosze si zająć swoimi sprawami a nie pouczać 50 letnie osoby wstyd” – czytamy w facebookowych komentarzach Danuty Martyniuk.

Jak widać kobietą musiały powodować naprawdę silne emocje – pisownia zamieszczona wyżej jest oryginalna!

Rozżalona Martyniukowa nie miała również skrupułów, aby zaatakować w mediach społecznościowych policjantów z białostockiego posterunku, którzy dopuścili się tego OKROPNEGO czynu względem jej syna.

„Serce matki jest zawsze przeżył dziecku jakie by nie było i Kocham go całym sercem. Dziękuje ludziom którzy nas wspierają i piszą dla nas pozytywne komentarz podtrzymuja nas na duchu. A ci którzy nam wbijają nóż w serce to tacy sam bandyci jak media jak pewie policjant z Bilegostoku” – czytamy w kolejnym wpisie Danuty Martyniuk, jednak z uwagi na liczne błędy ledwo rozumiejąc co autorka miała na myśli…

Czy rodzina Martyniuków zejdzie kiedyś ze świecznika, a 31-letni już Daniel kiedykolwiek wydorośleje? Cóż, musimy chyba czekać na cud!