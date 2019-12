Detektyw Rutkowski i jego choinka. Co na to Maja?!

Krzysztof Rutkowski lubi pławić się w luksusie. M.in. może o tym świadczyć jego pokaźna kolekcja samochodów, w tym Maybach na specjalne zamówienie wart ponad milion złotych. Jak zatem musi wyglądać choinka, by przypaść do jego gustu? Maja już wie co zrobić, by detektyw był zadowolony.

Detektyw Rutkowski postawił na wielkość. W swojej willi pod Łodzią ustawił mnóstwo krasnali, a w pomiędzy nami wysokie drzewko. W tym roku celebryta obejdzie swoje pierwsze święta z czwartą żoną. Maja Plich-Rutkowska świetnie się spisała ze świątecznymi porządkami. Maż nie omieszkał wychwalić jej na Instagramie.

Para podczas ubierania choinki postawiła na odcienie złota i granatu. Złoto po prostu święci triumfy podczas tegorocznego Bożego Narodzenia. W większości domów to właśnie ten kolor jest niezaprzeczalnym królem ozdób. Celebryci, jak i zwykli ludzie dowolnie je łączą.

Do złota pasuje zarówno granat, jak i czerwień, bordo, szmaragd, kobalt. Nie należy jednak przesadzić z odcieniami. By zachować bezpieczny umiar, warto postawić na maksymalnie trzy kolory, co uchroni przed totalnym misz maszem i niechcianą wpadką. Gdy jeden kolor świetnie komponuje się z drugim, może gryźć się z kolejnym. Maja na szczęście to wie.