Dorota Gardias wyszła ze szpitala! Dramatyczne doświadczenia dziennikarki: “Nie mogłam wziąć pełnego oddechu”

Dorota Gardias jakiś czas temu poinformowała o tym, że została zakażona Koronawirusem oraz, że przebywa w szpitalu. Wiadomo, że zaraziła się od córeczki Hani, jednak obie wyszły już ze szpitala. Dorota zdradziła jak wyglądał przebieg choroby!

“Zaraziłam się od mojej córeczki. W jej klasie były chore osoby łącznie z nauczycielem” – napisała na InstaStory Dorota Gardias.

Kobieta w kolejnym snapie zdradziła, jak wyglądał u niej przebieg choroby…

“Początkowo miałam gorączkę do 38,3 stopni C, ból mięśni (głównie plecy), oczu, głowy, lekki kaszel. To trwało cztery dni. Te objawy zaczęły ustępować… Straciłam smak, węch i zaczął się ból w płucach, duszności i kłopot z oddychaniem (płytki oddech) – te objawy zaczęły się nasilać, dlatego trafiłam do szpitala” – czytamy.

Teraz, po wyjściu ze szpitala, w programie “Dzień Dobry TVN” Gardias opowiedziała jak naprawdę się czuła…

“Zaczęło się od drapania w gardle i lekkiego, suchego kaszlu. Już wtedy byłam bardzo czujna, bo trzy dni wcześniej wiedzieliśmy, że są zakażenia w szkole mojej córeczki. Dwa dni później zrobiłam test prywatnie, nie kwalifikowałam się na test państwowy. Kwarantanną zostaliśmy objęci nie z powodu nauczyciela, ale ucznia, który zachorował dużo później niż nauczyciel” – wyznała.

“Lekarze ostrzegali mnie, żeby nie zwiodło mnie to, że poczuję się lepiej. Miałam przez trzy dni gorączkę, bolały mnie plecy, oczy, mięśnie, głowa, ale po trzech dniach te objawy zaczęły ustępować, myślałam, że już po wszystkim. Pięć dni później od pierwszych objawów zaczęły mnie boleć płuca, a ból każdego dnia był silniejszy. Gdy trafiłam do szpitala, już nie mogłam brać pełnego oddechu, tak mnie bolały płuca” – dodała Dorota.