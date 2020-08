Dramatyczne wyznanie gwiazdy! “Powiedziano mi, że moje dziecko nie przeżyło”

Daria Ładocha to świetnie wszystkim znana blogerka oraz prezenterka TVN. Specjalizująca się w tematyce kulinarnej celebrytka postanowiła – po raz pierwszy publicznie – wyznać, jak trudne chwile przeszła w swoi życiu.

Ładocha uczestniczyła w 2. edycji programu TVN „Agent-Gwiazdy”, dzięki czemu zyskała dużą popularność. W 2019 roku, po tym jak Agnieszka Woźniak-Starak zrezygnowała z prowadzenia znanego show „Ameryka Express”, Daria przejęła jej obowiązki.

Niedawno prezenterka i blogerka kulinarna była gościem Agaty Młynarskiej w programie „#agatasiękręci”. Podczas rozmowy ujawniła dramatyczną prawdę: po narodzinach starszej córki Laury przeżyła wielka traumę.

– Miałam bardzo silną depresję po pierwszym dziecku i to taką, z której nie wyszłam szybko, bo trwało to rok. Miałam trudny poród. Powiedziano mi, że moje dziecko nie przeżyło, a potem okazało się, że jednak przeżyło. Robię tu teraz taki duży coming out. Powiedziano mi, że w wyniku niedotlenienia wady rozwojowe będą się pojawiać na każdym kroku i mam się na to przygotować. Bardzo ciężko jest młodej matce usłyszeć taką diagnozę – wyznała Daria.

Ładocha dodała, że jej córka otrzymała zero punktów w skali Apgar (oznacza to, że dziecko praktycznie nie oddycha, nie występuje u niego czynność serca, a napięcie mięśniowe jest niedostrzegalne), a pierwszy rok z Laurą był dla niej bardzo trudny.

– Ja się nie urodziłam mamą, ja się nauczyłam być mamą. Moje koleżanki wmawiały mi, że macierzyństwo ma się we krwi, ja nie miałam tego we krwi, musiałam się wszystkiego nauczyć i bardzo dużo czasu temu poświęciłam – przyznałą szczerze blogerka.

Dzisiaj Laura ma 11 lat i jest zdrową, piękną, zadowoloną z życia dziewczynką, która ma młodszą siostrę, 6-letnią Matyldę.

WA/Fakt.pl