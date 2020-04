Gwiazda disco polo wyśmiewa “Szkołę z TVP”: “Daliście szansę tym, które nie strajkowały?”

To nie jest łatwy czas dla nauczycielek, które uczestniczą w projekcie “Szkoła z TVP”. Bezlitośni są już nie tylko internauci, którzy kpią z przeprowadzanych lekcji. Do akcji wyśmiewania dołączają także gwiazdy disco polo.

Tym razem głos w tej sprawie zabrał lider formacji Mirage & Yoko, Janusz Konopla. Wokalista z Bielska Podlaskiego na swoim facebookowym profilu dobitnie wytłumaczył, co sądzi na temat lekcji przeprowadzanych na antenie telewizji publicznej.

Naprawdę szczerze chciałbym przeprosić swoich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i LO za, być może, złe zachowanie czy nieodpowiednie słownictwo – napisał.

Dawne czasy, więc mogę nie pamiętać szczegółów. Ale do tej pory wiem, gdzie leży Zimbabwe, ile to jest 248+208, czy w końcu jak robi kot. Drogie Panie – dwa słowa – DZIĘKUJĘ i PRZEPRASZAM. TVPis, co to jest? Daliście szansę tym, które nie strajkowały? Ja p……ę – skomentowa Konopla.