Gwiazda „Pamiętników Wampirów” weźmie udział w polskich wyborach. Zagłosuje na…

“Jestem dumny z tego, że po raz pierwszy będę głosował w trwających wyborach na prezydenta Polski” – napisał po angielsku na Twitterze Paul Wesley.

Deklaracja bardzo spodobała się użytkownikom śledzącym jego profil. Wpis doczekał się ponad 300 komentarzy i blisko 13 tys. polubień.

Paul Wesley (czyli Paweł Wasilewski) jest synem Tomasza i Agnieszki z Polski. Aktor urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale ma polskie obywatelstwo.

W tym roku postanowił zaangażować się w życie polityczne ojczyzny swoich rodziców. Wiadomo już, który z kandydatów dostanie jego głos.

“Rafał Trzaskowski to fajny gość i ma moj głos !!!” – napisał w sieci.

Najprawdopodobniej więc to przy nazwisku prezydenta Warszawy Wesley postawi krzyżyk.

I am proud to be voting for the first time in the current Polish presidential election! @trzaskowski_

— Paul Wesley (@paulwesley) July 8, 2020