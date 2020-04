Kolejna celebrytka ma dość wywodów Violi Kołakowskiej w temacie epidemii koronawirusa. Hanna Lis postanowiła skomentować sprawę.

Dziennikarka Hanna Lis długo znosiła zachowanie Violi Kołakowskiej, ale w końcu zdecydowała się publicznie wyrazić swoje zdanie. Wcześniej jedynie blogerka modowa Maffashion, postanowiło napisać co myśli o podejściu kobiety do epidemii koronawirusa.

Dla przypomnienia, Kołakowska z wielkim dystansem podchodzi do obecnej sytuacji. Nie wierzy, że wirus jest wielkim zagrożeniem, a jedynie wyolbrzymionym przez polityków zjawiskiem. Nie zgadza się z obostrzeniami i zachęca ludzi do ich ignorowania. Prawie codziennie kobieta wstawia na swój instagram relacje, w których komentuje epidemię.

“Bardzo dużo już mamy informacji z całego świata o tym co się tak naprawdę dzieje. (…) Wszystko jest zaplanowane i wyreżyserowane jak w “Truman Show” tak bierzemy udział w tej tragikomedii. Tylko żebyśmy się nie obudzili za późno! Dlatego musimy udostępniać te informacje jak największej ilości osób zeby nie dopuścić do przymusu szczepień… wtedy przepadniemy. Proszę Was wzmacniajcie swoje pole energetyczne, podnoście wibracje, nie poddawajcie się lękowi i zastraszaniu bo to jest właśnie ich broń. Od nas teraz zależy czy Ci którzy “mieczem wojują od miecza zginą” a my będziemy na tyle odporni ze nic nas nie ruszy bo wysoko wibrujące społeczeństwo będzie nie do ruszenia przez ich system. Proszę Was otwórzcie szeroko oczy i bądźcie silni.” – napisała ostatnio Kołakowska.

Hanna Lis atakuje Violę Kołakowską!

Hanna Lis chyba już nie była w stanie tego wytrzymać i postanowiła przemówić. Wstawiła na swojego instagrama zdjęcie wpisu Violi i dodała do tego krótki dopisek:

“Czy może ktoś wreszcie odciąć @violkakolakowska internet?”

Opublikowała więcej zdjęć, na których pokazała, że próbowała wcześniej przekazać Kołakowskiej prywatnie, że informacje, które upublicznia są szkodliwe i prosiła by przestała je wstawiać. “Violu, nie podawaj tego dalej proszę. To potworne bzdury. We Włoszech śmiertelność sięga 10%. A to się dopiero rozkręca. Uwierz mi, wiem co mówię. Uściski.”

Kobieta jednak ją zignorowała. Lis ostatecznie wyraziła swoje zdanie publikując statystyki z USA i Chin mówiąc, że nie mamy pojęcia o realnej skali pandemii. Poprosiła o zapoznanie się ze sprawdzonymi stronami i upomniała o pozostanie w domach.

Kołakowska skomentowała relację Lis na swoim instagramie mówiąc: “Napisałam jej, że myślałam, że ma trochę więcej oleju w głowie, ale ma chyba tam dużo makaronu“.

Kto ma rację?