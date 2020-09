Ivan Komarenko walczy z pandemią. W tym celu wykorzystuje Marylę Rodowicz! [WIDEO]

View this post on Instagram

Inspiracja przyszła z …Rosji. Moja Mama, kobieta prawie 70-letnia, która nie uległa korona-panice, przysłała mi link do pewnej piosenki. Zapewne stwierdzicie, że melodia jest Wam znana. Tak! To polski przebój „Kolorowe jarmarki” wykonywany przez Marylę Rodowicz. Pierwszy raz usłyszałem tą piosenkę w 1979 roku po debiutanckim występie artystki w Opolu. Wtedy Polska muzyka do Związku Radzieckiego docierała w tempie błyskawicy. O Polsce się mówiło, że jest oknem na Europę, oazą wolności. Nie ukrywam, że był to jeden z ulubionych utworów mojego dzieciństwa. Piosenka została szybko zaadaptowana i zaśpiewana, oczywiście w wersji rosyjskojęzycznej, przez Valerija Leontieva. Dzięki temu utwór stał się popularny w całym Związku Radzieckim. Zobaczcie sami, piosenka odżyła w formie satyry na walkę z pandemią złowrogiego koronawirusa. Ciekawe, że została wyemitowana w telewizji rosyjskiej kontrolowanej przez zimnego ruskiego czekistę Władimira Putina, zaś na sali brawo biła tłumnie zgromadzona publiczność bez maseczek. A podobno to Polska jest oazą wolności… No to zapraszam. "Covidowe jarmarki" bo taki tytuł przyszedł mi do głowy. Rosyjska masakra piosenką estradową. Tri, dwa, odin, pojechali. Zapraszam do obejrzenia materiału z piosenką na moim kanale YouTube 🙂. #marylarodowicz #tv #radio #muzyka #wolność #panika #strach #koronawirus