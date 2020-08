Janusz Gajos ostro o Kaczyńskim: “To jest zbrodnia”

Janusz Gajos dołączył do tych celebrytów, który nie boją się publicznie wyznawać tego, co sądzą o obecnej władzy. Aktor wypowiedział się podczas ostatniego Festiwalu Pol’and’Rock na temat Jarosława Kaczyńskiego. Dał spory upust emocjom.

“Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia. Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem. To takie ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo ten cię okrada. To straszne, ale działa. Logika, od której włos się jeży na głowie” – powiedział Janusz Gajos.

Aktor zwrócił również uwagę na to, że z ostatnimi wyborami prezydenckimi wielu Polaków wiązało naprawdę wielkie oczekiwania. Jak się okazuje, on sam także liczył na zmianę, która nie nastąpiła.

“Myślę, że wszystkich ludzi, którzy chcieli zmiany, uwiera to samo. Oczekiwaliśmy i chcieliśmy zmiany, która nie nastąpiła. I nie wiemy, dlaczego tak się skończyło. Czy w sposób, jaki zasługujemy, czy może zadziałały jakieś siły, które nam to uniemożliwiły” – rozważał w rozmowie Gajos.