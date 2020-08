Joanna Jędrzejczyk o zdradzie narzeczonego: zadzwoniła do mnie ta kobieta, opowiedziała o wszystkim

Wielka wojowniczka, mistrzyni UFC – największej organizacji MMA na świecie, przez wiele lat niepokonana w klatce. Joanna Jędrzejczyk to twarda, zdecydowana i – przy okazji – atrakcyjna kobieta. Nosi jednak w sercu wielką zadrę. Wszystko przez narzeczonego, z którym zaręczyła się w 2016 roku.

O tym, co złego spotkało ją ze strony byłego chłopaka, “Dżoana” – jak mówią do niej w USA – opowiedziała w wywiadzie dla “Wysokich Obcasów”.

– To było trzy lata temu. Byliśmy razem osiem lat, planowaliśmy wspólne życie. Ale wszystko zaczęło się sypać. Najpierw mówiłam sobie: “Jestem JJ, mogę to znieść, jak cios, dam radę”. Ale nie dałam, nie mogłam pójść dalej

– wspomina znakomita zawodniczka, która przytłoczona problemami nie wytrzymała psychicznie obciążenia i przegrała walkę – pierwszą (po kolejnych 14 wygranych) w karierze – z Rose Namajunas. Przez co straciła mistrzowski pas organizacji UFC.

– Ktoś mógłby w takiej sytuacji zwariować. Ja nie zwariowałam, mam mocny kręgosłup moralny, twardo stąpam po ziemi. Ale zaczęła się między nami przepychanka, dziwne ambicje, wszystko, co niepotrzebne w związku – mówi JJ.

Wtedy Polka zaczęła mieć podejrzenia. Jednak od narzeczonego niczego nie mogła się dowiedzieć, choć przeczucie mówiło jej, że może być zdradzana.

– Myślałam, że chodzi o mnie. Że to ja powinnam się zmienić. Wydawało mi się, że tak będę to w stanie uratować – wyjaśnia Joanna.

Próby ratowania związku nie przynosiły jednak żadnych pozytywnych efektów. Aż wreszcie prawda wyszła na jaw.

– Zadzwoniła do mnie ta kobieta, opowiedziała o wszystkim. I widzisz, przyznała się ta osoba, a ten facet nie miał odwagi. Zapytałam, czy mam jej za to dziękować – wyjawia polska wojowniczka.

Na pewien czas straciła animusz i pewność siebie

– Poszedł do innej, czyli nie jestem tą fajną, atrakcyjną kobietą. Jeszcze cztery razy wracałam do mojego byłego. Teraz myślę, że nie wolno ślepo wierzyć, trzeba pozwolić mu odejść, puścić go – podkreśla Jędrzejczyk.

Po dwóch latach od tych zdarzeń były chłopak podjął próbę wyjaśnienia całej sytuacji. Wciąż jednak nie miał odwagi powiedzieć wprost, co naprawdę zrobił – czyli, że zdradził.

Dwa lata też Joanna zmagała się ze złymi wspomnieniami. Jak zaznacza, teraz wszystko co wiążę się z tamtymi zdarzeniami, jest już za nią.

W jej życiu pojawił się podobno nowy mężczyzna.