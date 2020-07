Kanye West kandyduje na prezydenta USA i zdradza tajemnicę: “Prawie zabiłem własną córkę!”

Kanye West oficjalnie kandyduje na prezydenta USA. Jego kampania od samego początku budzi spore kontrowersje.

Kanye West jakiś czas temu powrócił do swojej chrześcijańskiej wiary. – Jestem sługą Chrystusa. Moją pracą jest rozpowszechniać ewangelię, aby uświadamiać ludziom, co Jezus dla mnie zrobił. – mówił podczas promowania swojej mocno niepoprawnej politycznie płyty „Jesus is King”.

Ostatnio podczas spotkania z wyborcami w w North Charleston w Karolinie Południowej raper opowiadał jak jak uchronił swoją dziewczynę przed aborcją.

– Moja dziewczyna zadzwoniła do mnie z krzykiem, płakała. Powiedziała, że jest w ciąży. Byłem wtedy we Francji, pracowałem na swoim laptopie. Nagle ekran stał się czarno biały i Bóg powiedział do mnie: „jak spi**dolisz moją wizję, to ja spi**dolę Twoją”. Zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że będziemy mieć to dziecko. Miała tabletki w ręku. Prawie zabiłem własną córkę – krzyczał ze sceny.

Jednocześnie raper stwierdził, że aby kobiety nie decydowały się na abortowanie własnych dzieci, powinno się im płacić.

– Maksymalna pomoc byłaby taka, że każdy, kto ma dziecko, otrzymałby milion dolarów lub coś koło tego – powiedział.

Taki program socjalny jest oczywiście niemożliwy do zrealizowania, ale raper prawdopodobnie nie do końca zdaje sobie z tego sprawę.

Co zaś się tyczy walki z aborcją, to jest to kolejny raz, gdy Kanye West mówi rzeczy, które budzą kontrowersje wśród zlewicowanych Amerykanów.

Wcześniej raper krytykował Partię Demokratyczną za promowanie aborcji wśród amerykańskich Murzynów.

– Nam, czarnym Amerykanom, pierze się mózgi ziom. Słuchajcie co mówi wolny człowiek. Przez lata głosowaliśmy na Demokratów przekupieni bonami żywnościowymi. Oni [Partia Demokratyczna] zabrała nam ojców z domów, wciskała „Plan B” i namawiała do poddawania się aborcji. Nie zabijajcie dzieci! – mówił.

Muzyk dał się też poznać jako sympatyk Donalda Trumpa. Dlaczego teraz kandyduje na prezydenta? Możliwe, że to jakaś akcja promocyjna. A może rzeczywiście chce rządzić Stanami – to w końcu Kanye West, który miewa naprawdę szalone pomysły.

