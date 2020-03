Z uwagi na coraz bardziej rozprzestrzeniającego się koronawirusa, podejmowane są coraz poważniejsze kroki. Wszędzie głośno o tym, że najważniejsze jest zachowanie wszelkich środków ostrożności i systematyczne odkażanie. Jednak co zrobić kiedy z półek sklepowych zniknęły wszelkie przeznaczone ku temu środki, w tym maseczki higieniczne i żel do dezynfekcji rąk?

Mimo, iż w internecie pojawiła się cała masa pomysłów na to jak stworzyć domową maseczkę higieniczną, to niestety niewiele z nich nie gwarantuje jakąkolwiek ochronę. Okazuje się jednak, że zdecydowanie prościej stworzyć domowy, a przy tym skuteczny, żel do dezynfekcji.

Tym jak w łatwy i przystępny sposób można stworzyć żel do dezynfekcji w warunkach domowych, podzieliła się Dr hab. prof. UŚ Violetta Kozik. Lekarka zdradziła skład skutecznego roztworu, którym możemy wspomagać się w obronie przed wszelkimi wirusami…

“To będzie alkohol etylowy, izopropanol, gliceryna, woda utleniona i woda destylowana, którą będziemy uzupełniać ten rozpuszczalnik. Tego typu płyn medyczny, który my chcemy zaproponować jest stosowany w lecznictwie, czyli on jest dostępny w szpitalach, ośrodkach medycznych, przychodniach – do dezynfekcji, takiej codziennej, pacjentów” – wyznała.

Kozik dodała również, że wszystkie wytyczne są zgodne z tymi, które proponuje WHO i Ministerstwo Zdrowia.

„Takie działanie silnie antybakteryjne i zabezpieczające skórę pacjentów ma również 70-procentowy roztwór etanolu, nazywany potocznie spirytusem” – dodała.