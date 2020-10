Krzysztof Jackowski ma koszmarne wieści. Polska w niebezpieczeństwie?!

Krzysztof Jackowski ostatnio nie ma dobrych wieści dla Polaków. W jednym z najnowszych nagrań na YouTube ostrzega nas przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Krzysztof Jackowski zdobył popularność, gdy kilka lat temu pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 192 tysięcy subskrypcji.

Przepowiednie jasnowidza z Człuchowa wywołują duże zaciekawienie wśród internautów. Ostatnio, niestety, Jackowski nie ma dobrych wieści dla Polaków. Krzysztof nie wyklucza, że zacznie dziać się coś związanego z kwestiami militarnymi.

Zaczniemy zauważać we wrześniu, październiku lub listopadzie, że Polska w dziwny sposób będzie zezwalała na pewne działania – głównie amerykańskie. (…) To może być niebezpieczne dla naszego kraju i dla nas, obywateli. Coraz bardziej czuję w sobie rzecz taką, że Polska zgodziła się na coś, że jak się zacznie to dziać – może mieć to związek z militarnością, to rząd Polski niewiele będzie miał do mówienia i będzie to bardzo dla nas niebezpieczne – powiedział.