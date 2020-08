Krzysztof Jackowski ostrzega Polaków! “Możemy już się czuć niebezpiecznie”

Jeszcze niedawno Krzysztof Jackowski ostrzegał nas przed dużym pożarem. Teraz jasnowidz twierdzi, że nas czeka coś poważniejszego.

Niedawno podczas pobytu w Ustce, Krzysztof Jackowski miał wizję nadchodzącego niebezpieczeństwa i postanowił podzielić się tym z internautami.

Jasnowidz ostrzegał nas przed wielkim pożarem dużego miasta, jednak podkreślił, że tragedia nie będzie miała miejsca w Polsce. Sympatyki Krzysztofa, uważają, że on właśnie zapowiedział wybuch w Bejrucie.

Podczas nowej audycji Jackowski podkreśla, że niebawem może wydarzyć się coś niepokojącego.

– Drodzy znacie mnie, od kilku lat zapowiadałem coś, co umiejscawiałem na ten rok. Każdy widzi, co się wokół dzieje. Nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, co się dzieje. Od momentu, kiedy sprawdziła się moja przepowiednia, którą mówiłem na temat brudnej bomby, od tego momentu jest bliski czas do tego, co będzie nas niepokoiło i czego będziemy się obawiać – powiedział.

– Obawiam się, że zaczyna spełniać się to, co umiejscowiłem na 2020 rok. Obawiam się, że jest to ostatni czas, z pewnymi zakłóceniami, ale ostatni czas spokoju naszego. To wisi na włosku. To się, obawiam, wydarzy (…) Rola Polski może być ważna i w pewnym sensie niebezpieczna. (…) To jest bliskie… W okresie sierpnia możemy już się czuć niebezpiecznie, druga połowa sierpnia zacznie być już groźna. Potem się uspokoi – dodał.