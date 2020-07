Krzysztof Jackowski ostrzega przed WOJNĄ. Przerażająca wizja jasnowidza!

W serwisie YouTube pojawiło się nagranie z najnowszą wizją Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz ostrzega przed WOJNĄ! “Zaczyna się to, co zapowiadam – duża wojna na świecie”.

Krzysztof Jackowski w jednym z ostatnich nagrań powiedział, że Polska straci swoją suwerenność. Teraz po raz kolejny podkreślił, że czekają nas bardzo trudne chwile.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że zaczyna się to, co zapowiadam – duża wojna na świecie. Obojętnie co myślicie o mnie, obojętnie czy wam się to podoba czy nie. Jestem konsekwentny i nie wstydzę się swoich konsekwencji, upartości w tym. Nie rozumiem tego zdania – druga tura wyborów, a rząd się zacznie rozsypywać. Ja nie mówię, że teraz, ale rozsypka rządu… Napięcie jest takie, że może to grozić zamachem stanu. – ostrzega jasnowidz.

Jasnowidz też dodał, że według jego wizji obecny rząd nie przetrwa do końca kadencji.

Mówię tylko słowa, które czuję – nie wiem kto, gdzie – myślę o Polsce. To są poczucia o Polsce. Rząd coś kombinuje w naszym kraju. Nikogo nie oskarżam, ani nie sugeruję, ale to wręcz pachnie jak zamach stanu. Uważam, że ten rząd na pewno nie doczeka następnych wyborów w tym składzie w jakim jest i w ogóle jako rząd – dodał.