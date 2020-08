Krzysztof Jackowski ostrzega: “To już ten czas. Należy zachować wszelką ostrożność”

W serwisie YouTube pojawiło się kolejne nagranie z wizją Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz podkreślił, że “trzeba zachować wszelką ostrożność”. To stanie się już jesienią!

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 169 tysięcy subskrypcji.

Ostatnio jasnowidz, niestety, nie ma dobrych wieści dla Polaków.

Polski rząd czeka na decyzję. Jest to decyzja militarna – zaczął Jackowski.

Mam wrażenie, że decyzja militarna lekko będzie przesunięta w czasie. Ona już jest przesunięta w czasie. Ale to już ten czas. Zwrócicie uwagę, że zbliżają się następne obostrzenia, ale uważnie obserwujcie, co będzie się działo z lotnictwem. Jeżeli nagle zaczną się decyzje o hamowaniu lotów, powiedzmy nie tylko w Polsce, wtedy już należy zachować wszelką ostrożność. Jesień będzie inna od tych jesieni, które przyszło nam przeżyć – powiedział.

Według jasnowidza “Polska zgodziła się na coś, co może mieć związek z militarnością. Rząd Polski niewiele będzie miał do mówienia i będzie to bardzo dla nas niebezpieczne”.

Jeżeli te moje przeczucia mają sens, to dla nas jest to bardzo niedobra sytuacja. Niejeden może odnieść wrażenie, że pani Mosbacher może mieć dużo do powiedzenia – niekoniecznie na tematy, które od niej zależą. Oby nam ten rząd nie osłabł w tej sytuacji – dodał Krzysztof.