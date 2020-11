Krzysztof Jackowski ujawnia, co nas czeka w 2021! “Będziemy pół-niewolnikami”

Krzysztof Jackowski podzielił się swoją najnowszą wizją! Tym razem jasnowidz przepowiedział, co nas czeka w 2021 roku. Niestety, nie ma dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 190 tysięcy subskrypcji.

Ostatnio jasnowidz z Człuchowa podzielił się w sieci swoją kolejną wizją. Tym razem podzielił się przepowiednią na 2021 rok.

– Chaos, rozbicie w Europie, od protestów, powstań, cudów. Dlatego, żeby pod tym pozorem rozwalić Unię Europejską albo ją tak przebudować, że ona będzie niedemokratyczna. Kilka krajów posiądzie resztę krajów, biedniejsze, w tym też Polska i zgodzimy się na to, że będziemy krajem B, C lub D! To się przełoży na gorszą gospodarkę, gorsze finansowanie, będziemy takimi pół-niewolnikami pewnego systemu (…) Taki kryzys doprowadzi do takiego demontażu, nie ulega wątpliwości. Uważam, że stoimy w bardzo ważnym historycznie momencie – powiedział Jackowski.