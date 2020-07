Książę Harry i książę William dzielą pieniądze swojej matki

Książęta porozumieli się ws. The Diana Princess of Wales Memorial Fund. po tym, jak Książę Harold wraz z żoną postanowili opuścić rodzinę królewską.

Pieniądze, które do tej pory zasilały fundację ich tragiczne zmarłej matki zostaną rozdysponowane pomiędzy fundacjami obu książąt.

Od 2013 roku środkami z fundacji opiekowała się organizacja charytatywna Royal Foundation. Założyli ją w 2009 roku Wilhelm i Harold, by zarządzać środkami, które pozostawiła ich matka.

Teraz synowie Karola i Diany zamykają pewien etap w swoim życiu. Pieniądze już wypływają z RF i do tej pory trafiły m.in. do Sentebale, która pomaga osobom żyjącym w skrajnym ubóstwie w Lesotho, Botswanie i Malawi.

“In the 13 years since #Sentebale was founded the organisation has gone from strength to strength. We are very proud of all that has been achieved," Co-Founding Patrons Prince Harry and Prince Seeiso said about last year's achievements. Read our report: https://t.co/t92sW5itXz

— @Sentebale (@Sentebale) June 1, 2020