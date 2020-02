Kuba Wojewódzki w nowym wydaniu! Ta bluzka to kicz za fortunę [FOTO]

Kuba Wojewódzki tym razem przesadził ze strojem. Showman sfotografował się w jednym z ekskluzywnych domów mody w Warszawie. Zaprezentował na sobie najnowszą kolekcję porównując się do polskiego piłkarza.

Kuba Wojewódzki zazwyczaj stawia na casual. Król jednej z najpopularniejszych stacji raczej stroni od eleganckich outfitów, tym samym stawiając na wygodę. Tym razem jednak ewidentnie przesadził, co zauważyli jego fani.

Wojewódzki ma duży dystans do siebie i niejedna gwiazda mogłaby mu go pozazdrościć. Dziennikarz zdawać by się mogło, że niekiedy wychodzi z założenia – “nieważne co mówią, byle mówili”. Nie ma co ukrywać, że w tym zawodzie i z takim charakterem to podejście dość skuteczne.

Tym razem Kuba zakpił z aktualnych trendów, które kosztują fortunę. Jeden z najdroższych domów mody w stolicy z jednodniowego utargu mógłby wykarmić niejedną rodzinę. Wojewódzki nie omieszkał wspomnieć Grzegorza Krychowiaka, który jak wiadomo lubuje się w niezbyt męskich stylizacjach.

Biorąc pod uwagę niektóre outfity piłkarza, można przypuszczać, gdzie kupuje swoją garderobę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę jego zarobki. Lecz czy cena aż tak bardzo determinuje klasę i gust?

Projektanci już dawno zatracili niegdyś wyraźną granicę pomiędzy odzieżą damską, a męską. Pojawienie się tzw. uniseksu dość okrutnie potraktowało modę. Wojewódzkiemu udało się to zauważyć i postanowił nawołać fanów do rozsądku. A wy co sądzicie o falbaniastej stylizacji Kuby?