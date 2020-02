KUBOTA na wyciągnięcie ręki! HITOWE klapki wracają do Biedronki

W latach 90-tych o klapkach kubota marzył prawie każdy Polak. Niewielu udawało się upolować kultowe obuwie, jednak teraz znów będzie ku temu okazja. Wszystko dzięki sieci sklepów Biedronka. To właśnie tam ponownie będą dostępne.

Basenowe klapki, które pokochały miliony Polaków w latach 90. po raz kolejny wracają na sklepowe półki. Po ostatnim „teście” jakiego podjęły się Kubota i Biedronka, okazało się, że może to być naprawdę owocna współpraca.

Już pierwszego dnia sprzedaży wyprzedało się aż siedemdziesiąt procent całego asortymentu. Nic więc dziwnego, że ulubiona sieć polskich klientów, zdecydowała się na odnowienie współpracy z Kubotą.

Sławne Kuboty dostępne będą w Biedronce od 20 lutego aż do 4 marca. Kolory jakie tym razem zostały przygotowane dla klientów to: czarny, różowy, granatowy i błękitny. Rozmiarówka w jakiej są dostępne to numery od 37 do 44.