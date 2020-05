Legenda polskiej piłki ostro o Jerzym Brzęczku: “Rzuca kur**mi do Lewandowskiego”

Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Jerzy Brzęczek wprowadził biało-czerwonych do EURO 2020 (mistrzostwa z powodu pandemii zostaną rozegrane w 2021 roku). Mimo to ma wielu przeciwników. Krytycy zarzucają mu siermiężny styl gry zespołu, ale nie tylko. Były piłkarz Dariusz Dziekanowski zarzuca mu fatalny sposób komunikacji z zawodnikami.

Były gwiazdor jak i tysiące polskich kibiców z ogromnym zaciekawieniem obejrzał produkcję “Niekochani”, ukazującą kulisy funkcjonowania zespołu Brzęczka. Dziekanowski, który sam zakładał reprezentacyjną koszulkę 63 razy, nie był zachwycony stylem obecnego selekcjonera. Szczególnie nie podobały mu się rozmowy z zawodnikami.

– To była produkcja związkowa a pokazuje selekcjonera w sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Miała to być promocja polskiej piłki, jakiś wzór dla młodych zawodników, trenerów, a widzimy bluzgającego selekcjonera. Potem trener dzieci pomyśli sobie: “No tak, skoro tak mówi się do piłkarzy to i ja tak będę mówił: Drogie dzieci, kur***, musimy wziąć się do roboty”. Albo rodzice przyjdą do trenera: “Panie trenerze, dlaczego pan nie bluzga do naszych dzieci? Najlepszy trener w kraju rzuca kur*** do Lewandowskiego, to działa, a pan nie rzuca – powiedział Dziekanowski dla portalu sportowefakty.wp.pl.

W mediach i wśród kibiców trwa dyskusja czy Brzęczek powinien w ogóle poprowadzić biało-czerwonych podczas przełożonych mistrzostw Europy. Prezes PZPN Zbigniew Boniek odwleka decyzję z nowym kontraktem dla selekcjonera. Czeka podobno na jesienne mecze w Lidze Narodów.

– A czy piłkarze, którzy wywalczyli awans mają zagwarantowany udział w turnieju? To jest wieki problem naszej drużyny od lat, między momentem wywalczenia awansu a samym turniejem, nie potrafimy utrzymać koncentracji i głodu sukcesu – stwierdził Dziekanowski.