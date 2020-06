Łukasz Szumowski odpowiada Edycie Górniak ws. szczepionek i technologii 5G

Edyta Górniak to polska diwa, celebtyka, a od niedawna również przeciwniczka szczepionek. Łukasz Szumowski odniósł się do jej antyszczepionkowskich obaw.

Łukasz Szumowski był gościem “Gościa Wydarzeń” w Polsat News. Szef resortu zdrowia odniósł się do teorii Edyty Górniak, która twierdzi, że za wybuchem epidemii stoją globaliści. Celebrytka wyrasta na nową gwiazdę ruchu antyszczepionkowców.

– To brzmi trochę tak, jak spisek 12 mędrców, którzy sterują gospodarką światową i kryzysami. Nie bardzo wiem, jak ci globaliści mieli tego maleńkiego wirusa skonstruować w jakimś tajnym laboratorium – powiedział Szumowski.

– Myślę, że gospodarka straciła na wirusie tak dużo, że żaden kraj, który przeszedł przez pandemię naprawdę – jak Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy – żadne interesy tego nie usprawiedliwiają i oczywiście żadne interesy nie były na tym robione. Pamiętajmy, że to są teorie spiskowe, jak wiele – jak to, ze 5G powoduje wirusa, jak to, że w szczepionkach są mikrochipy – dodał.

Szczepionki będą obowiązkowe

Wywiad, którego udzielił Szumowski w Polsacie raczej nie uspokoi ani Górniak, ani innych przeciwników szczepionek. Minister potwierdził bowiem ich najgorsze obawy.

– Jest ileś szczepionek obowiązkowych, one ratują życie ludzkie. Jeżeli ta szczepionka będzie bezpieczna, to moim zdaniem – prywatnym w tej chwili, bo nie mam danych – uważam, że one powinny być obowiązkowe, jeżeli będą skuteczne i bezpieczne – powiedział.

Źródło: Polsat News