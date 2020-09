Magda Gessler przesadziła! Kazała jej TO zjeść na wizji! [VIDEO]

Magda Gessler to niekwestionowany autorytet kulinarny. W Polsce cieszy się naprawdę wielką popularnością i sympatią, oraz zaufaniem restauratorów. W pierwszym odcinku nowego sezonu zrobiła jednak nieprawdopodobną rzecz! Czy przesadziła?

Magda Gessler cieszy się naprawdę wielkim zaufaniem. Nie tylko wśród właścicieli restauracji, lecz także ich klientów. W swoim programie pokazuje to co dzieje się “od kuchni” w polskich restauracjach. Aby pomóc restauratorom często sięga po niekonwencjonalne środki. Jednak tym razem chyba posunęła się za daleko!

W pierwszym odcinku nowego sezonu, Magda Gessler udała się do włoskiej restauracji pod Krakowem. Właścicielka restauracji, Maria, w straszny sposób zapuściła restaurację. Niedość, że produkty używane do robienia posiłków nie były dobrej jakości, to w kuchi panował po prostu syf!

Magda Gessler widząc jak wiele tłuszczu zebrało się na kawelkach przy suficie i na okapie, postanowiła zebrać go szpachelką na talerz. Po chwili poprosiła kucharza, aby przyrządził zwykły makaron Aglio e Olio. Kiedy gotowy makaron trafił na stół, restauratorka zaprosiła do stołu Marię, po czym wysmarowała makaron “fajną marmoladą” pochodzącą z okapu!

– To Twój makaron. To specjalność Twojej kuchni – powiedziała Magda Gessler nakładając tłuszcz na danie. – Myślę, że tyle wystarczy, bo to bardzo pikantne i bardzo tłuste – dodała.

– Jedz proszę. Ja to jem. Goście to jedzą – ponagliła Gesslerowa.

Kiedy właścicielka już miała się zabrać za jedzenie, Magda w ostatniej chwili odpuściła. Wyprosiła jednak pozostałych pracowników, aby zostać z Marią sam na sam. Kobieta była już na skraju, więc prowadząca postanowiła okazać jej serce…

Co sądzicie o zachowaniu Magdy? Przesadziła?