Małgorzata Godlewska znowu to zrobiła. Pseudocelebrytka dziękuje ZSRR [VIDEO]

Małgorzata Godlewska ostatnio ponownie uaktywniła się w sieci i postanowiła zrobić prezent na święta swoim rodakom… Tym samym otworzyła puszkę Pandory i wyszło jak zwykle: szok i niedowierzanie, a nawet ogólny niesmak. Co tym razem wymyśliła pseudocelebrytka?

Małgorzata Godlewska święta Bożego Narodzenia zaczęła tradycyjnie od kolędy, a może jednak nie do końca… Słowa się zgadzały, wykonanie według własnego uznania, a strój był nad wyraz skąpy, nawet jak na niezbyt mroźną zimę w Polsce. W tle scenerii teledysku widzimy też “Śnieżynki” o twarzach kościelnych hierarchów: biskupa Sławoja Leszka Głodzia i kardynała Kazimierza Nycza.

“Jeżeli oburza Cię widok boskiego ciała, a przechodzisz obojętnie wobec czynów moich «Śnieżynek», które spuszczają zasłonę «cichej nocy» na niecne czyny swoich współpracowników to jesteś zwyczajnym PatoKatolikiem…”- napisała pod materiałem.

Jednak to kolejna piosenka podniosła wrzawę. Godlewska zaśpiewała “Hymn ZSRR- Rosji”, w filmiku mówi: “Kiedyś wprowadziliście nas w socjalizm, dziś w ukryciu wspieracie nas w tworzeniu, prawdziwie wschodniego kapitalizmu. Dziękujemy”- jeżeli to miał być żart, to bardzo nieudany. Można zaryzykować stwierdzeniem, że w tym momencie wielu Polaków wstydzi się za Godlewską.

Szczególnie, że ta wystąpiła w koszulce z Orłem Białym i czapką z sześcioramienną gwiazdą. Godlewska twierdzi, że “Polska, Polacy oraz cała Europa Wschodnia tęskni za matką Rosją Radziecką”. To już nie jest śmieszne, to nawet nie płacz przez łzy… Internautom jest wstyd, że materiał ujrzał światło dzienne i każdy może to zobaczyć.

Bardzo trudno znaleźć pod filmikiem Małgorzaty choć jeden pozytywny komentarz. Internauci natomiast nie stronią od wulgaryzmów i ostrych słów krytyki. W pełni zgadzamy się z oburzeniem użytkowników sieci. Można to nazwać brakiem poszanowania historii, kompletną pomyłką czy nieśmiesznym żartem. Małgorzata Godlewska powinna rozważyć kameralne koncerty w domowym zaciszu…