Kochani, 💥 😁te kilka ostatnich tygodni choć w całkowitej izolacji były dla mnie bardzo pracowite, bo mogłam skupić się na dokończeniu prac nad… moim najnowszym poradnikiem „Świadoma mama”. 👍💪Ciąża i poród to wyjątkowe chwile w życiu rodziców. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji, która wymaga od nas konkretnych działań i podejścia dla tak niezwykłego wydarzenia. Przez ostatnich kilka miesięcy otrzymywałam od Was wiele pytań i próśb o rady dotyczące dziewięciu miesięcy, które są zarówno magiczne, jak i pełne obaw i strachu. To normalne. Nawet jeśli jest to kolejny raz, gdy stajemy w obliczu pojawienia się na świecie małego człowieka. Dlatego chciałam, żeby mój poradnik „Świadoma mama” był kompendium wiedzy dla mniej i bardziej doświadczonych rodziców, w którym razem z najlepszymi specjalistami, ekspertami i lekarzami pomożemy Wam przejść krok po kroku przez ciąże, znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, obalimy mity i rozwiejemy wszelkie niepewności związane z tym okresem. Pracując przy „Świadomej mamie” sama dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, które okazały się dla mnie pomocne. Mam nadzieję, że Wam też się przydadzą. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że choć obecne warunki są mało sprzyjające do pracy, udało nam się z wydawnictwem stworzyć dla Was tę książkę.💥 Praca nad nią była dla mnie szczególnie przyjemna 🤷‍♀️😁😘