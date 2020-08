Meghan i Kate mogą się schować! Piękna POLKA zostanie brytyjską księżną [FOTO]

View this post on Instagram

Elizabeth Debicki wearing Armani Privé at the 2019 BAFTA Awards held at London’s Royal Albert Hall 🙌 Hope everyone had a lovely Valentine’s/Galentine’s Day wherever you are in the world 🥰 📷: @threegraceshealthbeauty Makeup: @marygreenwell Hair: @bentalbott #elizabethdebicki #elizabethdebickinators #model #actress #aussie #amazing #incredible #inspiring #talented #stunning #beautiful #gorgeous #superb #sublime #phenomenal #flawless #goddess #superstar #sensational #london #bafta #royalalberthall