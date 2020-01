Meghan Markle kandydatem na Prezydenta USA? Ten wpis zszokował internautów

Para Harry i Meghan w ostatnich tygodniach nie znikają z pierwszych stron magazynów i portali informacyjnych. Praktycznie codziennie pojawia się bowiem zupełnie inna, zaskakująca informacja dotycząca ich związku. Teraz szokujący wpis udostępnił znany amerykański publicysta.

Ben Shapiro, jeden z najbardziej znanych politycznych komentatorów w USA postanowił wypowiedzieć się na temat przyszłości Meghan Markle. Nikt jednak nie spodziewał się, że może chodzić o prezydenturę.

Co, jeśli książę Harry jest kretem, a jego planem jest, aby Meghan została wybrana prezydentem, tylko po to, by ponownie przyjął on swoją rolę króla Anglii i odwrócił wyniki wojny o niepodległość? – napisał Shapiro na twitterze.

Informacja niemal natychmiast stała się prawdziwym hitem. Polubiły ją tysiące użytkowników, którzy rozpoczęli poważną dyskusję na ten temat. Oczywiście takie dywagacje to tylko plotki, jeśli jednak wyraża je jeden z najbardziej znanych publicystów zza oceanu, to należy brać je zupełnie poważnie.