Na Polskę idą wojska niemieckie! Szokująca wizja Jackowskiego!

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci kolejne nagranie, w którym podzielił się swoją najnowszą wizją! Jasnowidz niestety, nie ma dla nas dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski to jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Jego przepowiednie wywołują duże zaciekawienie wśród internautów. Podczas najnowszej wizji jasnowidz z Człuchowa zobaczył niemieckie wojska wkraczające do naszego kraju. Polska w niebezpieczeństwie?

Rejon Wrocławia, południa Polski, ale Wrocławia, widzę tam wojska, ja je nazwałem wojska niemieckie. Ale absolutnie nic złego się nie dzieje w naszym kraju. To tak, jakby te wojska wchodzą za zgodą naszego kraju, wchodzą, bo tu jest miejsce odpowiednie. Mam wrażenie, że te wojska wchodzą właśnie w rejon Wrocławia, Wałbrzycha. I podobnie się dzieje w Czechach. I w tym czasie, poza tym wszystkim dzieje się, tak to nazwałem, straszna granda w Polsce – powiedział.

Według jasnowidza opisywane wydarzenia mocno uderzą w rząd.

To dopiero będzie uderzenie na rząd, tak to nazwałem. Nie wiem, o co chodzi, tak to poczułem. Powód tej grandy będzie przesadzony. I dalej skupiając się, czuję, że do Polski zjeżdża pełno wojska, ale tu się nic nie dzieje. Tylko przyjeżdża wojsko. Wschodnie granice i Wrocław, a też Wałbrzych, te rejony, będą obstawione wojskiem. Ale tu się nic nie dzieje. Tu jest ważne zdanie, mam je zapisane, ale dzień po tym, jak je zapisałem, coś się wydarzyło tam i nie wiem – mówi Jackowski.