Najnowsze HITY internetu. Marcin Najman przegrywa z cieniem?! [WIDEO]

Marcin Najman ma tylu samo zagorzałych fanów co zaciekłych wrogów. Jedni lubią go za to, jaki jest, inni wyśmiewają z powodu marnych umiejętności i nazywają “pseudosportowcem”.

Jakby jednak nie patrzeć “El Testosteron” odnalazł się w nowej rzeczywistości i z powodzeniem napędza popularność swoją oraz organizacji FAME MMA, którą teraz reprezentuje.

Właśnie w barwach tej federacji Najman stoczy swój kolejny pojedynek – 5 września, na gali FAME MMA 7. Jego rywalem będzie podopieczny Mirosława Oknińskiego (niegdyś trenował także Najmana), niejaki Dariusz “Lew” Kaźmierczuk mający rekord… A zresztą czy to ważne? Jak mawiają klasycy: “rekordy nie walczą”!

Z takiego założenia wychodzi również częstochowianin, który – pod okiem Damiana Herczyka z DAAS Berserker’s Team Bielsko-Biała – szykuje się do kolejnego występu. I od czasu do czasu wrzuca filmy dokumentujące jego treningowy progres.

To znaczy dla jednych progres, dla innych regres, a jeszcze dla innych potwierdzenie ustabilizowania umiejętności. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych produkcji, które – po opublikowaniu – stały się przebojem internetu i wywołały falę komentarzy.

“Te pokręcone kopniaki, na miejscu Pana Herczyka bym go wyprosił z klubu bo aby wstyd mu przynosi ciągle wspominając,że Damian Herczyk go prowadzi. A ten „zawodnik zawsze ma wymówki najpierw,że inny miał plan .. potem sędziowie potem barki a teraz starość. Amator,który za długo udaje zawodowca którym nigdy nie był.Gdyby nie bliska znajomość z Panem Jerzym Kulejem nie zaistniał by nawet na dożynkach przy walkach o puchar wójta gminy” – oto jedna z opinii zamieszczona pod postem z filmem.

“Nie chcę zabrzmieć jak hejter ale szczerze , nadwaga, brak wydolności , współpracy z nogami i ta adwokata nadwaga Katastrofa . Scenariusz jak zawsze Jedna szybka akcja , leżysz i zakrycie głowy i poddanie. Styl nawet podczas treningu ucieczki Ech . Za to Celebryta pierwsza klasa no i chcą płacić ale Panie Marcinie … gratuluje odwagi” – to inny głos w dyskusji.

Walka z cieniem nienajgorsza. Szacun. Ani razu nie oberwałeś – tak spuentował zamieszczony film kolejny jego widz.

A na koniec jeszcze kilka innych, wybranych komentarzy:

“Gruby ty dalej udajesz sportowca, przecież obiecywałeś że skończysz ten kabaret”

“Mnie to nie przekonuje. Ale jak na Gościa w Twoim wieku szacun ze nadal uprawiasz sport ruszasz się i dajesz przykład, że można bawić się sportem, a nie np. tylko przy piwie. Pozdrawiam”

“Polskie kluby przed wyjściem na boisku w europejskich pucharach!”

Czy w takiej sytuacji da się powiedzieć coś więcej?