Nie żyje przyjaciel Artura Dziambora. “Mogłem go więcej przytulać. Spał w naszej sypialni”

Artur Dziambor, poseł Konfederacji z kaszubskiego okręgu, podzielił się na FB smutną wiadomością. Nie żyje jego długoletni przyjaciel – pies Szaki.

“Pamiętam jak pojechałem do schroniska. Powiedziałem, że dużo pracujemy stąd potrzebujemy pieska, który wytrzyma w domu i będzie dzielnie czekał. Opiekunka pokazała mi różne pieski, ale jeden cały czas krążył sobie obok. Zapytałem co to za pies, a ona na to, że jest w schronisku już ponad rok, a że jest stary, to nie rokuje na adopcję. To zabrzmiało jak wyzwanie. Wziąłem od razu” – pisze na Facebook Artur Dziambor.

Psiak szybko upodobnił się do pana

“W schronisku nazywał się Egon, ale no jakoś mi to nie pasowało, stąd od razu zmieniliśmy mu imię na Szaki (kto wie, ten wie). Załapał natychmiastowo. Jak trafił do nas, ważył 12kg, ale bardzo szybko upodobnił się do pana i ostatecznie jego naturalna waga urosła do 18kg. Kawał psa!”

“Chcieliśmy by był blisko nas”

“Od początku chcieliśmy, by był blisko nas. Dlatego posłanie miał w naszej sypialni, tuż obok naszego łóżka. Normalnie spał po stronie mojej żony, ale gdy była burza, przychodził do mnie, bo wiadomo, jak ktoś miałby obronić przed burzą, to tylko ja”.

“Mogłem go więcej przytulać”

“Często, gdy wracałem w nocy z podróży, znajdowałem go w łózku na moim miejscu. Pilnował i czekał, dbał o to, by pani nie było smutno. Dobija mnie myśl, że mogłem go częściej przytulać, więcej się z nim bawić, zrobić coś lepiej. Dobija mnie, że gdy będę wracał w nocy z podróźy, Emilia już nigdy nie napisze do mnie „Wypuść Szakusia przed spaniem”.”.

“Staraliśmy się, by był szczęśliwy”

“Wzięliśmy go ze schroniska jak miał osiem lat. Przeżył z nami kolejne sześć. Staraliśmy się jak mogliśmy, aby był szczęśliwy”.

“Wrzucam ten post, aby się pożegnać, aby Facebook co roku mi o tym dniu przypominał, ale również aby zachęcić Was do adoptowania piesków, czekających na Was w schroniskach. Miłość i wdzięczność tych piesków jest nie do opisania”.

“Starość i choroby, ani u ludzi, ani u zwierząt, niestety Bogu nie wyszły. Szaki odszedł wczoraj, po długiej chorobie. Będziemy tęsknić, już zawsze…” – zakończył smutno wpis polityk.