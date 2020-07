Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego. Czeka nas koszmar? “Możemy być wcielani do wojska”

W serwisie YouTube pojawiło się nagranie z najnowszą wizją Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz ostrzega: “Możemy być wcielani do wojska”.

Krzysztof Jackowski ostatnio coraz częściej w swoich audycjach wraca do tematu wojny. Słowa jasnowidza wywołały duży niepokój wśród internautów.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że obecna sytuacja jest to przygotowanie do działań wojennych. […] Obawiam się, że nasz kraj może być punktem pewnego desantu, który będzie służył obcej armii, czy obcemu wojsku do pewnych działań na odległość tam, gdzie zacznie się ta wojna – powiedział jakiś czas temu.

Podczas najnowszej wizji Jackowski odpowiadał na pytania obserwatorów. Jeden z nich zapytał, czy polskim cywilom może coś zagrażać.

Możemy być wcielani do wojska w przyszłości… niedługiej – odpowiedział jasnowidz.

Jak twierdzi Jackowski, czeka na nas naprawdę trudny czas. Jasnowidz wyznał, że sam obawia się tego, co przyniosą najbliższe trzy lata.

Ja sam obawiam się tego czasu na najbliższe trzy, trzy i pół roku. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wielu z Was pyta czy uciekać, czy zostać, co zrobić… To nie tak. Ucieczki nic nie dadzą. Wszyscy razem nie jesteśmy w stanie gdzieś uciec. (…) Wiele rzeczy, które zapowiadałem od kilku lat, w roku 2020 zaczęło się dziać. Tudzież ten koronawirus, tu z tego powodu wielki kryzys, który premier między innymi zapowiada – najgłębszy kryzys od II Wojny Światowej. Dalej straszą tym wszystkim, że to się pogłębi. Cała ta narracja idzie w tym kierunku, żebyśmy siedzieli z ogonami podtulonymi pod siebie, wystraszeni, podporządkowani. (…) Jesteśmy postawieni w takiej dyscyplinie, w której musimy wytrwać. Ale powiem więcej – może taka dyscyplina będzie nam w przyszłości potrzebna. – powiedział.