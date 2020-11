Obce wojska wkroczą na nasze ziemie?! Szokująca wizja Jackowskiego!

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci kolejne nagranie, w którym podzielił się swoją najnowszą wizją! Jasnowidz niestety, nie ma dla nas dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski to jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Jego przepowiednie wywołują duże zaciekawienie wśród internautów. Podczas najnowszej wizji jasnowidz z Człuchowa zobaczył obce wojska wkraczające do naszego kraju. Polska w niebezpieczeństwie?

– Cały czas kiedykolwiek się skupiam, jak myślę o Polsce jest ten podział na wschód Polski i resztę. To coś znaczy, to nie chodzi o podział naszych poglądów. Chodzi i podział taktyczny. Jeżeli miałby jakikolwiek konflikt powstać, w którym Polska jakikolwiek udział by brała, nawet na odległość, wąski wschodni pasek Polski jest oddzielony linią od całej reszty Polski. Nawet tam, gdzie Wrocław, to tam nie będzie się nic działo. Tam może być dużo wojska i to nie naszego, ale tam nie będą się działy jakieś rzeczy niebezpieczne. Zagrożone miejsca to jest wąski pas wschodniej Polski. Nie oznacza to, że to zaraz chodzi o Ukrainę, Białoruś czy Rosję od strony Kaliningradu. Tu nie chodzi o to. Ten pas, jak się skupiam, zawsze natarczywie wchodzi mi do głowy. – powiedział.