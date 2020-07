Obrzydliwy atak na Kingę Dudę. Jak im nie wstyd?!

Córka ponownie wybranego prezydentem Polski Andrzeja Dudy, Kinga, w niedzielny wieczór wyszła na mównicę podczas wieczoru wyborczego ojca. Wygłosiła przy tej okazji przesłanie nt. równości. Mimo szczerych chęci Dudównie mocno oberwał się od lokalnego lewactwa. Swoje – przemawiający jakże pełnym miłosierdzia językiem – dołożyli m.in. Michał Piróg, Karolina Korwin-Piotrowska czy Marta Lampart.

– Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu, Niezależnie od tego, jaki mamy kolor skóry, kogo popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści – powiedziała w niedzielę Kinga Duda. Mimo szczerych chęci mocno jej się dostało.

– Wszystko super, obrazek miodzio, tylko następnym razem, kiedy Twój szanowny tata, będzie bezkarnie i publicznie obrażał, niszczył i odczłowieczał innych, także Twoich rówieśników, kolegów, koleżanki, w imię zachowania władzy i konsekwentnego dzielenia ludzi, zareaguj szybciej, a nie z wieloletnim opóźnieniem. Buziaki – napisała Korwin-Piotrowska.

Swoje powiedział w wywiadzie dla “Plejady” znany z TVN Michał Piróg.

– Ciężką sytuacją jest mieć poglądy, takie, jakie ma córka prezydenta i być nią. Ona ma dwa wyjścia, albo oficjalnie powiedzieć, że się nie zgadza z tym, co robi jej ojciec, albo powinna nic nie mówić – zaczął łagodnie i dyplomatycznie.

Później agresywniej odniósł się do tej sytuacji. – Ja mogę powiedzieć, że jestem osobą, która wierzy w wolność i równość ludzi. Gdyby mój rodzony ojciec gardził częścią społeczeństwa, to ja bym się wyparł ojca. Nie wierzę. Rozumiem miłość do rodziców, ale nie można usprawiedliwiać tą miłością postaw, które są haniebne – powiedział.

Marta Lampart z agresją i poziomem, a w zasadzie brakiem jakiegokolwiek poziomu, pobiła całą resztę. Lewaczka postanowiła nazwać Kingę Dudę “Nazi Barbie”. To tak w skrócie cały lewacki język miłości…