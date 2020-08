Pamiętacie Bartłomieja Misiewicza? Oto jak wygląda teraz dawny faworyt Antoniego Macierewicza [FOTO]

Był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci naszego życia politycznego. Obśmiewano go i wyszydzano, kwestionowano też jego kompetencje. Do dziś nie ustają spekulacje, jak Bartłomiejowi Misiewiczowi udało się wkraść w łaski Antoniego Macierewicza i zostać dzięki temu jedną z najważniejszych postaci w państwie. Teraz to już jednak dawne dzieje. Misiewicz zajmuje się zupełnie czym innym, niż w czasach, gdy był politykiem. A także całkiem inaczej wygląda.

Bartłomiej Misiewicz, czym pochwalił się m.in. na Instagramie, został zaproszony na premierę filmu Lecha Majewskiego pt. “Dolina Bogów”. I choć występują w tej produkcji znani aktorzy, to i tak wśród gości największe zainteresowanie wzbudziła obecność na gali byłego rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po pierwsze dlatego, że mając za sobą tak dziwną i niejednoznaczną przeszłość Misiewicz wciąż pozostaje postacią dość tajemniczą, nie budzącą – mówiąc delikatnie – sympatii. Po drugie zaś Misiewicz wyraźnie się zmienił. Przynajmniej z wyglądu. Zrzucił bowiem 43 kg i dba o nowy wizerunek biznesmena. Bo też – tak przynajmniej sam rozpowiada – prowadzenie wódkowego biznesu to teraz jego najważniejsze zajęcie w życiu.

Były szef gabinetu politycznego MON, jak możemy się przekonać, aspiruje przy okazji do roli celebryty. Co to oznacza? Otóż oznacza to, że – umiejętnie, czy nie, to już pozostawiamy do oceny czytających – próbuje wywoływać skandale towarzyskie. Oto przykład, jak się do tego zabiera:

Zgodnie z obietnicą: w czwartkowy wieczór wziąłem udział w premierze filmu “Dolina Bogów” w reżyserii Lecha Majewskiego. Premiera miała miejsce w Sadyba Best Mall. Zaprosiła mnie na tę imprezę moja znajoma @moonwalkerka z którą łączą mnie relacje biznesowe – m.in. promocja @misiewiczowka 🙂 – ucinam więc medialne spekulacje i pozdrawiam partnera Moniki 🙂 – napisał na Instagramie Misiewicz.

Widać, że mocno wczuwa się w nowa rolę 😉

Bartłomiej Misiewicz to postać kontrowersyjna i tajemnicza. W 2010 roku wylądował w Prawie i Sprawiedliwości. 5 lat później został szefem gabinetu politycznego oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. 10 kwietnia 2017 mianowano go pełnomocnikiem zarządu państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) ds. komunikacji. Po fali krytyki, jaka ta decyzja wywołała, dwa dni później odszedł ze stanowiska. Dodatkowo Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka PiS. Dzień później Misiewicz sam zrezygnował z członkostwa w partii.