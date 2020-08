View this post on Instagram

Znowu we wodzie🐳 a na suchym🤣 To był naprawde dobry wodny urlop🐳💪😎 Lubie tak🌞🐳 Czas wracać do pracy, wruć do treningów wruć do tego co lubie najbardziej🌶🔥🤪 Miłego weekendu🌶🐳🌞 #pieter #naurlopie #łódka @browar_przystan #woda #i #łogień💪🌶🐳🤣