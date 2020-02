Polacy zaczęli wydawać fortunę na Walentynki! Zmieniły się też prezenty jakimi obdarowujemy ukochane osoby

Jak widać po statystykach Polacy coraz więcej wydają na prezenty z okazji walentynek. By pokazać, że pamiętamy o swojej ukochanej/ukochanym najczęściej kupujemy im prezenty w Internecie. W ten sposób oszczędzamy czas, żeby mieć go więcej dla swojej miłości?

Badania na temat zakupów Polaków w walentynki przeprowadził Mastercard Love Index. Jest obliczany na podstawie transakcji zrealizowanych za pomocą kart kredytowych, debetowych i prepaid w dniach od 11 do 14 lutego w okresie ostatnich trzech lat.

Wyniki pokazują, że wartość wydatków Polaków na prezenty dla ukochanej osoby rośnie o 56 proc. w ciągu trzech lat. Coraz częściej kupujemy upominki w Internecie. Jest to wzrost liczby transakcji o 88 proc. względem 2016 roku. Może to być efekt wygody, bądź chęć przebywania dłużnej z ukochana osobą.

Według Mastercard Love Index, nie zostawiamy zakupów na ostatnią chwilę, dlatego, że największa część transakcji 32 proc. dokonywana jest 11 lutego.

Wskaźnik ten potwierdza, że z okazji walentynek Polacy najczęściej kupują kwiaty – w 2018 r. wynik był o 137 proc. wyższy niż dwa lata wcześniej.

Zazwyczaj – jak stać na to osobę – kwiaty to tylko dodatek do głównego prezentu. Pokazują to inne wyniki badania. Chętnie bowiem wydajemy też pieniądze na wspólne spędzanie czasu ze swoją drugą połówką. 56 proc. wzrosła liczba transakcji w restauracjach.

Bardzo popularne jest także podróżowanie z ukochaną. Liczba transakcji za bilety samolotowe czy kolejowe wzrosła aż o 92 proc. Często wyjeżdżamy na dłużej, zostając przynajmniej jedną noc w hotelu – wydatki na noclegi wzrosły o 29 proc.

Co ciekawe badanie pokazuje, że Polacy wolą zamiast zakupu biżuterii czy dóbr materialnych wyjechać gdzieś razem, czy zjeść w dobrej restauracji.

A Wy jak planujecie walentynki?

Źródło: radiozet.pl/ materiały prasowe