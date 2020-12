Przerażająca przepowiednia Jackowskiego! To KONIEC Unii Europejskiej?!

Krzysztof Jackowski podzielił się swoją najnowszą wizją! Niestety, nie ma dobrych wieści. Jasnowidz zobaczył wielki kryzys ekonomiczny i “demontaż” Unii Europejskiej!

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw.

Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 200 tysięcy subskrypcji.

Ostatnio jasnowidz z Człuchowa podzielił się w sieci swoją kolejną wizją. Według jasnowidza w 2021 roku oprócz wielkiego kryzysu czeka na nas “demontaż” Unii Europejskiej.

To będzie specjalnie mówione, to będzie przemeblowanie państw Unii. Z powodów ekonomicznych być może musimy wrócić do czasów, kiedy Europa składała się z państw niezależnych. Kto wie, czy z jakichś przyczyn Włosi nie wrócą do lira. Zaczynają przygotowywać się do gospodarki własnej, bo unia zacznie być niewydolna. Nie tylko Wielka Brytania, ale i inne państwa przygotowują się na odejście. Być może to świadomy demontaż unii. 2020 to pierwszy nienormalny rok w czasie, który będzie trwał 3,5 roku. Demokracja na świecie zacznie być mocno wątpliwa – mówił Jackowski.