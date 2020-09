Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Będzie wojna w Polsce?

W serwisie YouTube pojawiło się nagranie z najnowszą wizją Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz podkreślił, że czekają nas bardzo trudne chwile. Będzie wojna?

W Polsce nie będzie wojny w moim odczuciu, ale to nie oznacza, że będzie spokojnie- przyznał Krzysztof Jackowski. (…) Istnieje obawa, że jeszcze w tym roku stracimy suwerenność. Wiem, że to szalone jest co mówię – powiedział.

Jeszcze niedawno Jackowski ostrzegał, że coś niepokojącego może wydarzyć się na południu Europy.

To się stanie bezkrwawo, ale militarnie. (…) nawet jak to się stanie, nie będzie reakcji jednoznacznej np. Unii Europejskiej, chociaż źle – może będzie jakaś reakcja dyplomatyczna, ale nie będzie działań. I to dane państwo, które będzie okupowane, o to będzie miało pretensje – mówił.