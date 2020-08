Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego. Polska w niebezpieczeństwie?

W serwisie YouTube pojawiło się kolejne nagranie z wizją Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz przewidział,że nasz kraj znajdzie się w niebezpieczeństwie.

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 169 tysięcy subskrypcji.

Podczas ostatniej audycji jasnowidz, niestety, nie miał dobrych wieści dla Polaków.

– W zdarzeniach, które mogą nastąpić, Polska będzie ważnym punktem dla m.in. Stanów Zjednoczonych, co właściwie jest już przygotowane. Zaczniemy zauważać, powiedzmy, we wrześniu, w październiku lub listopadzie, że Polska w dziwny sposób będzie zezwalała na pewne działania, głównie amerykańskie, chociaż będzie to mówione natowskie, działania, które mogą okazać się niebezpieczne dla Polski. Czuję to, i mówię to stanowczo, to może być niebezpieczne dla naszego kraju i dla nas, obywateli. Coraz bardziej czuję w sobie rzecz taką, że Polska zgodziła się na coś, że jak się zacznie to dziać – może mieć to związek z militarnością – to rząd Polski niewiele będzie miał do mówienia i będzie to bardzo dla nas niebezpieczne – powiedział.