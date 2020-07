Pudzian poszedł na całość i stworzył własną litanię! “Samo się nic nie zrobi” [WIDEO]

Mariusz Pudzianowski znany jest głównie z tego, że walczy w MMA oraz że lubi tworzyć własne powiedzonka, które potem podchwytują inni. Pudzian postanowił więc wykorzystać fakt, że bywa inspiracją dla innych, i – na 12 lipca 2020 roku – przygotował specjalną, odświętna litanię.

Czego ona dotyczy i do kogo jest skierowana? Zachęcamy do posłuchania, zdradzimy jedynie że łączy w sobie elementy polityki, sportu i motywacji do działania. Na dodatek wygłoszona została w charakterystyczny, pudzianowy sposób.

Ciekawe, czy któraś z jej części składowych stanie się w przyszłości tak popularna, jak znane i lubiane hity w stylu “tanio skóry nie sprzedam” czy “cierpliwy to nawet kamień ugotuje”. Teraz, jak można się przekonać, na topie jest porzekadło “samo się nic nie zrobi”.

No więc skoro tak, to wiadomo że samo się też nie obejrzy. Dlatego zachęcamy do odpalenia “litanii Pudziana”.

A potem można już otwierać piwo. Tak jak Pudzianowski.

“Jestem normalny chłop jak Wy i też czasami trzeba %%” – tak Mariusz wyjaśnił, dlaczego w niedzielne popołudnie sięgnął po złocisty trunek.

Kto wie, może będzie to jego kolejne, kultowe powiedzonko?

Dzien dobry moi drodzy. Litania na niedzielę🙈🙈🇵🇱🇵🇱 Publicerat av Mariusz Zbigniew Pudzianowski Söndag 12 juli 2020