Raper Paluch: wybory powinno się rozstrzygać w formule MMA

Poznański raper Łukasz “Paluch” Paluszak ma ciekawy pomysł na wybór głowy państwa. Według muzyka lepsza od elekcji byłaby dobra bitka w klatce.

– Ja myślę, że wybory powinni rozstrzygnąć w formule MMA. Kto pierwszy padnie. Żeby nie było, że sędziowie przekupieni przez TVP albo TVN. – uważa Paluch.

Przegranego niech torturuje Janusz Korwin-Mikke

– Opcja 3 vs 3 też byłaby spoko. Ziobro (przestań mi rodzinę prześladować), Kaczyński, Duda vs Trzask, Donald i Kidawa-Błońska. Bez rund. Do kapitulacji jednej z drużyn. Ci co przeżyją, zostają poddani torturom przez pana Mikkego. – dalej snuje fantazje poznański raper.

Wybory prezydenckie 2020. Wygrał Andrzej Duda

Choć nie ma jeszcze pełnych wyników, to po zliczeniu prawie 100 proc. głosów wychodzi na to, że wybory prezydenckie 2020 wygrał Andrzej Duda.

Urzędujący prezydent będzie drugim, po Aleksandrze Kwaśniewskim, który będzie sprawował aż dwie kadencje.

Do 2023 roku w Polsce nie będzie żadnych wyborów.

Źródło: Glamrap/nczas.com