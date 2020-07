Robert De Niro obcina byłej żonie alimenty. Aktor w poważnych tarapatach

Robert De Niro boryka się z problemami finansowymi. Jego ciężka sytuacja wpływa też na stopę życiową jego byłej żony, której aktor wypłacał co miesiąc gigantyczne alimenty.

Robert De Niro był zmuszony obciąć byłej żonie alimenty o połowę. Teraz Grace Hightower dostaje “tylko” “marne” 50 tysięcy dolarów miesięczne.

Wcześniej dostawała 100 tysięcy, jednak obecnie aktora nie stać na to, by wypłacać jej całą sumę. Z uwagi na epidemię większość amerykańskich produkcji została zastopowana, co przełożyło się na chwilową przerwę w zarobkowaniu u De Niro.

Hightower nie wykazuje się tu specjalnym zrozumieniem i ze sprawą poszła do sądu. Była żona chce dostać resztę “swoich” pieniędzy. To wszystko pomimo tego, że umowa pomiędzy nią a aktorem przewiduje sytuację, w której aktor obetnie byłej partnerce finansowanie o 50 proc. jeśli jego zarobki nie będą rocznie wynosić minimum 15 milionów dolarów. W 2020 roku De Niro najprawdopodobniej nie zarobi nawet połowy tej sumy.

Mogłoby się wydawać, że to i tak dużo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę rozliczne biznesy, które prowadzi aktor.

De Niro i tak został zmuszony sytuacją, by wziąć ok. 30 milionów dolarów kredytu w celu ratowania swojej sieci hoteli.

Jeśli jego byłeś żonie uda się zmusić go do wypłacania pełnej sumy alimentów, to w 2021 roku De Niro może być zupełnie spłukany.