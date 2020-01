Robert Lewandowski mówi prawdę o polskiej reprezentacji. Będziecie w szoku!

Robert Lewandowski nie ma dla nas dobrych informacji. Nie rozbudza nadziei i twierdzi, że będzie dobrze jak wyjdziemy z grupy… “Reprezentacja gotowa na 75-80 proc.”

Wszyscy zadają sobie pytanie, czy nasi piłkarze, powtórzą sukces z Euro 2016? Robert Lewandowski wyraźnie ucieka od jasnej odpowiedzi. Czyżby szykował już wymówkę na niepowodzenie?

– Turniej musi się ułożyć po naszej myśli. We Francji tak właśnie było, dopisało nam szczęście. Naszym celem jest awans z grupy, później może nas to wszystko ponieść w dobrym znaczeniu tego słowa, ale najpierw skupmy się na fazie grupowej – powiedział najlepszy strzelec polskiej kadry w “Przeglądzie Sportowym”.

Co prawda Polacy wygrali swoją grupę eliminacyjną, ale styl był delikatnie mówiąc słaby. Przede wszystkim Lewandowski uważa, że to był czas na budowę charakteru kadry. Czy Jerzy Brzęczek już ukształtował swoją reprezentację?

– Na 75-80 procent, choć trudno to tak naprawdę określić, co pokazały wydarzenia sprzed mistrzostw świata. Wszystko było ok, nagle pojawiła się jedna kontuzja, wkradły się w nasze szeregi niepokój i niepewność.

– Szukaliśmy nowego systemu i ustawienia. To, na czym bazowaliśmy w eliminacjach, gdzie każdy wiedział, co ma robić i jak się poruszać, nagle zostało pomieszane. Z pewnością na wielkim turnieju podobne rzeczy mają wpływ na wynik – tłumaczy “Lewy”.

Polacy na pewno zagrają w grupie z Hiszpanią oraz Szwecją. W marcu z pewnością poznamy ostatniego rywala, którego wyłonią baraże. Będzie to Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Szkocja albo Irlandia.

– Hiszpanów nie ma sensu przedstawiać, każdy wie, z jak wysokiej półki jest to rywal. Szwecja to drużyna, którą na pewno można dobrze przeanalizować, przygotować się do meczu. Szczegółowo jeszcze o tym nie myślałem – mówi “RL9” o rywalach.

Pierwszy mecz na Euro 2020 zagramy 15 czerwca w Dublinie. Dlatego przeciwnikiem “Biało Czerwonych” będzie zwycięzca baraży.

Źródło: Przegląd Sportowy