Rutkowski nową gwiazdą telewizji!

Krzysztof Rutkowski od dawna jest bardzo rozpoznawalną osobą publiczną. Niewątpliwie swoją sławę zawdzięcza mediom. To właśnie w telewizji niegdyś prowadził program, a później był zapraszany w charakterze gościa. Tym razem podbija Super Stację.

Krzysztof Rutkowski to niewątpliwie najpopularniejszy polski detektyw. Jego rozpoznawalność sprawia, że nie każdy może sobie pozwolić na jego usługi. Niekiedy jednak rodziny popadają w długi bądź biorą kredyty na poczet współpracy z Biurem Detektywistycznym, które prowadzi wraz ze swoją ostatnią żoną.

Jak widać poszukiwania to jedno, ale kariera medialna dla Krzysztofa to drugie życie. Jak doniosła osoba z otoczenia detektywa, uwielbia on blichtr i czerwony dywan. Rutkowski więc nie zamierza uciekać w cień i aktualnie jest główną postacią programu “Super temat” w “Super Stacji”. W ostatnim odcinku poszukiwani to sprawcy pożaru stolarni w Kępnie. Dla osoby, która wskaże winowajcę jest gwarantowana nagroda w wysokości 100 000 złotych.

Krzysztof Rutkowski udostępnił ostatnio zdjęcie z nagrania programu. Jak widać detektyw stale się rozwija i nie zamierza schodzić z salonów. Choć ma dużo pracy zawodowej, zawsze znajdzie czas na krótki wywiad i kilka minut w prasie. Nic dziwnego, że nawet swój ślub sprzedał stacji TVN Style. Fakt faktem, celebryta długo planował ten dzień. Efektu nie powstydziłaby się nawet sama królowa…