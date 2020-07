Śpiewają o tym dosadnie i wprost: Andrzej, łajdaku! Miarka się przebrała, ja wszystko wiem! [WIDEO]

Tydzień minął od czasu premiery, a tu już prawie milion wyświetleń! YouTube podbija nowy hit.

Utwór nagrał zdobywający coraz większą popularność zespół disco polo Daj To Głośniej. Wcześniej grupa ta zachęcała w swoich skocznych piosenkach m.in. do dobrej zabawy i do właściwego wyboru przyszłego męża.

Teraz podzieliła się ze światem produkcją zatytułowaną “Andrzej, łajdaku!”.

Słowa hitu, które nie tylko w tych dniach brzmią bardzo aktualnie i dosadnie, wyjaśniają: Andrzej to hipokryta, który niby grzeczny jest, miły i oddany, a gdy co do czego przychodzi kręci, mąci i zwodzi, udając przy okazji, że mu zależy.

Warto posłuchać. Takich rzeczy, bez względu na wszystko, nie robi się bowiem własnej żonie!

Andrzej, łajdaku! Miarka się przebrała, ja wszystko wiem!