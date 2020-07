Starcie celebrytów przed FAME MMA! Don Kasjo: Najman ob…ł majty. Najman: dostaniesz w dziurę [WIDEO]

Ta walka to, nawet jak na możliwości organizacji FAME MMA, wydarzenie szczególne. Przez jednych nienawidzony, a przez innych kochany Marcin Najman ma walczyć z bohaterem programów reality show, „Dona Kasjo”! Przynajmniej tak twierdzi “El Testosteron”.

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński zarzucił bowiem Najmanowi, że ten zwiewa przed nim i nie zamierza wchodzić do ringu. Tak, do ringu – bowiem, jak chce “Don Kasjo”, obaj panowie mieli skrzyżować rękawice w pięściarskim pojedynku, jednak do niego nie dojdzie.

“Takiej walki w boksie nie zobaczycie z tym burakiem, farmazoniarzem, „zawodowcem”, el tostem do szczania😎 bo wielki „zawodowiec”😂😂😂 obsrał majty🤷‍♀️ ale hmm🤔 nie wiem czy Was to cieszy czy smuci, ale zapewniam Was ze ta kanalia bez honoru na pewno nie zakończy tej żałosnej kariery na najbliższej gali🤷‍♀️ kończył już kilkanaście razy, ale jak się nie ma honoru to co zrobisz🤨🤨🤨 a Wy jak obstawiacie kiedy „koniec” (koniec wychodzenia do klatki bo nie nazywajmy tego cyrku kariera sportowa)” – rozpisał się na Instagramie “Don Kasjo” (pisownia oryginalna).

Marcin Najman, który podczas wrześniowej gali FAME MMA 7 ma stoczyć ostatni pojedynek w karierze, postanowił – w swoim stylu – odpowiedzieć na tę zaczepkę. Jego zdaniem do walki dojdzie, tyle że w formule MMA, a “Don Kasjo” “dostanie w dziurę”:

Moi drodzy, przez długi czas w internecie dochodziło do spekulacji na temat mojej ewentualnej walki z Don Kasjo w formule MMA. Postanowiłem wczoraj uciąć te spekulacje ponieważ doskonale wiem, że Don Kasjo dostał taką propozycję od szefów FAME MMA. Czyli walki ze mną w formule MMA. No ale dostał rozwolnienia i się nie zgodził. Tłumaczył coś, że za duże kilogramy coś tam coś tam. Dziś postanowił na to wideo odpowiedzieć i parafrazując stwierdził, że stchórzyłem przed nim, przed taką walką. No i teraz chciałem zapytać, ty debilu skończony czy ty masz tak łeb zaorany od boksu, alkoholu czy od czegoś innego? Przecież doskonale wiesz, że zgodziłem się na twoje warunki i doskonale wiesz, że dostaniesz na dziurę. Więc popraw gila pod nosem, popraw przeciekająca pieluchę i czekaj na termin który niebawem nastąpi.

JAM za mmarocks.pl