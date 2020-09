SZOK! Edyta Górniak znalazła wreszcie bratnią duszę. Zostanie senatorem? [FOTO]

Edyta Górniak ostatnio nie ma lekko. Jej syn myśli o toczeniu walk na galach FAME MMA – co się artystce nie bardzo podoba – a ona sama wciąż jest namawiana do “wejścia” w politykę. Wszystkie te kłopoty sprawiają, że piosenkarka potrzebuje możliwości skonsultowania planów i najbliższych działań z jakąś bratnią duszą. Wiele wskazuje na to, że właśnie ją znalazła!

Artystka, choć otwarcie mówi o swoich poglądach (całą tę “pandemię” uważa np. za jeden, wielki przekręt), to do czynnej polityki raczej się nie wybiera.

“Temat jest dla mnie dosyć abstrakcyjny, mimo że listy uzasadniające i motywujące (mnie do tego kroku – dop. redakcji) są naprawdę bardzo mocne. Jednak nie mogłabym tego zrobić, nie czułabym się przygotowana, nie jest to właściwe miejsce dla mnie, nie znam tylu mądrych ludzi, których mogłabym zaprosić do współpracy, do przebudowy kraju. Kto by miał odwagę podjąć się posprzątania wszystkiego w naszej rzeczywistości polskiej? – stwierdziła niedawno.

Czyżby jednak zmieniła zdanie?! I znalazła właśnie – dość niespodziewanie – właściwą kandydaturę do posprzątnia wszystkich polskich brudów?

Kto zacz? Polecamy zdjęcie poniżej. Dodamy przy tym, że skoro cesarz Kaligula mianował konia Incitatusa senatorem to może warto pójść – nie widząc innych, odpowiednich pretendentów – jego śladem?

“Podobne Dusze się… przyglądają ☺️” – napisała Edyta Górniak na Instagramie.

To może naprawdę wiele znaczyć! 😉