Szokująca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Będziemy się teleportować?!

Krzysztof Jackowski podzielił się swoją najnowszą wizją. Jasnowidz jest przekonany, że kiedyś będziemy się teleportować!

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 190 tysięcy subskrypcji.

Ostatnio jasnowidz z Człuchowa podzielił się w sieci swoją kolejną wizją. Tym razem totalnie zszokował internautów! Według Jackowskiego kiedyś będziemy się teleportować!

Jestem przekonany co do tego, że ludzkość doczeka czasów, że na ulicach będą stały kapsuły jak budki telefoniczne i to będzie tak, że ludzie podejdą pod budkę do teleportacji i teleportuje się. Powiem prymitywnienie. Ale co jest potrzebne do teleportacji. Musi być taka technologia, że ja jako materia zostanę wyliczony, zeskanowany, rozbity na cząstki pierwsze, czyli zniknę i taka sama kapsuła powstaniowa w innym miejscu, będzie musiała odebrać materiał ze skanowania i złożyć mnie na nowo – powiedział jasnowidz.