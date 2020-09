Szokująca wizja Krzysztofa Jackowskiego. “Ta zima będzie INNA niż wszystkie. Nie z powodu pogody”!

Krzysztof Jackowski na prośbę internautów opowiedział, jaka będzie tegoroczna zima: “Ta zima będzie inna, niż wszystkie. Nie z powodu pogody”.

Krzysztof Jackowski zyskał w Polsce ogromną popularność jako jasnowidz. Kilka lat temu 57-latek pomagał służbom w rozwiązywaniu zagadkowych spraw. Teraz jasnowidz prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie ma już ponad 190 tysięcy subskrypcji.

Podczas jednej z ostatnich audycji jasnowidz odpowiadał na pytania widzów. Jeden z internautów zapytał Jackowskiego, jaka będzie w tym roku zima.

– Jaka będzie zima? Mówiłem o lecie w tym roku, że będzie bardzo kapryśne, to mówiłem w okresie lutego. Że będzie bardzo kapryśne, zmienne i nie do końca piękne. Deszczowe w pewnych momentach. Czyli nie będzie takie, jak było poprzednie: bardzo suche i ciepłe, które też zapowiedziałem, że będzie takie. Jaka będzie zima? Ten, kto zdał mi to pytanie, to ci powiem kolego. Ta zima będzie inna, niż wszystkie. Nie z powodu pogody. Ciepła. Bogu dziękować, ze ciepła, akurat w tym roku. Ja mam wrażenie, że zima ogólnie będzie ciepła. Jak na zimę będzie ciepła. Nie wiem, czemu grudzień mi się kojarzy w miarę przyjemny, ciepły. Zimą ciepło to plus 5, plus 6, plus 2. Inna zima, jak wszystkie. – powiedział Jackowski.